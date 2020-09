Einbruch in Viersen : Einbrecher nehmen Schranktresor mit

Viersen Wie die Täter in das Einfamilienhaus in Viersen gelangten, ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Einbrecher haben einen Schranktresor aus einem Einfamilienhaus an der Schlesischen Straße in Viersen gestohlen. Wie die Täter am Montag zwischen 10 und 15 Uhr ins Gebäude gelangten, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest. Die Ermittler vermuten, dass die Diebe über einen Zaun geklettert und so aufs Grundstück gelangt sind. Hinweise: Ruf 02162 3770.