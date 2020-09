Einbrüche in Viersen : Hausbesitzer beobachtet Einbrecher auf Smartphone

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Mehrere Einbrecher waren am Montag tagsüber in Viersen aktiv. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Polizei sind am Montag mehrere Tageseinbrüche in Viersen gemeldet worden. In einem Fall hatte ein Hauseigentümer über eine Überwachungsanlage, die mit seinem Smartphone gekoppelt ist, einen Einbrecher beobachtet und die Polizei verständigt.

Wie ein Polizeisprecher berichtete, wurden Einsatzkräfte am Montag gegen 18.30 Uhr zu dem Haus an der Straße Immelnbusch in Viersen-Hamm gerufen. Als mehrere Streifenwagen eintrafen und das Haus durchsuchten, war der Täter schon geflohen. Vermutlich öffnete der Einbrecher gewaltsam ein Kellerfenster und stahl aus dem Haus unter anderem einen Laptop.

Zwischen 17.25 und 19 Uhr am Montag hebelten bisher unbekannte Täter ein Fenster eines Hauses an der Kreuelsstraße in Viersen-Hamm auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck. Auch an der Bunsenstraße in Viersen hebelten Einbrecher ein Fenster auf, zwischen 8 und 18.15 Uhr. Sie stahlen offenbar Parfum. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02162 3770.

(naf)