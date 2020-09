Viersen Die Täter versuchten, Fenster der Anne-Frank-Gesamtschule in Viersen aufzuhebeln. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bisher unbekannte Täter haben versucht, in die Anne-Frank-Gesamtschule an der Lindenstraße in Viersen einzubrechen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten sie vermutlich zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr, Fenster aufhebeln.