Einbruch in Viersen : Einbrecher im Schwimmbad

Nach einem Einbruch in das Schwimmbad an der Heesstraße bittet die Polizei um Hinweise (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume des Bades in Viersen-Dülken.

Einbrecher haben aus dem Schwimmbad Ransberg in Viersen-Dülken nach ersten Erkenntnissen der Polizei mehrere Computer und Laptops gestohlen.

Wie ein Polizeisprecher berichtete, hebelten bisher unbekannte Täter zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 4.20 Uhr, ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume des Schwimmbades an der Heesstraße.

Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(naf)