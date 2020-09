Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Angebot in Niederkrüchten : Ferien im ersten Fünf-Sterne-Haus

Frank und Regina Willemsen haben ein Blockhaus in Niederkrüchten-Overhetfeld gekauft. Dort wohnen sie zeitweise, vermieten es auch an Gäste. Zurzeit ist ihr Haus das einzige mit fünf Sternen im Kreis Viersen. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Regina und Frank Willemsen haben sich in ein Blockhaus in Niederkrüchten verliebt. Nach dem Kauf nutzen sie es selbst und vermieten es an Feriengäste. Wie sie für ihr Ferienhaus als erstes im Kreis Viersen fünf Sterne erhielten.