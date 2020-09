Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall am Freitagabend in Viersen-Dülken (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Bereits am Freitag, 25. September, hatte sich der Unfall an der Kreuzung Bodelschwinghstraße/Eintrachtstraße ereignet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Drei Menschen sind am Freitag bei einem Unfall an der Kreuzung Bodelschwinghstraße/Eintrachtstraße in Viersen-Dülken leicht verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Gegen 19.45 Uhr stießen an der Kreuzung zwei Autos zusammen.