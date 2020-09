Erasmus-Plus-Projekts in Neuss : Gesamtschule Norf auf dem Weg zur Europaschule

Neuss 25 ausgewählte Schüler dürfen sich über eine einwöchige Reise in ein europäisches Partnerland freuen. Gemeinsam beschäftigen sie sich mit einem Projekt rund um verschiedene Facetten des Internets.

Unter dem Motto „Who am I? Who do I want to be? – Identitätsfindung in Zeiten von Social Media“ lernen die Kinder der siebten Klassen in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Facetten des Internets kennen. Die Themen sind breit gefächert. Von Computerspielen über Cybermobing und Fake News bis hin zu Influencern ist alles dabei. „Wir gehen an das Thema aus mehreren Perspektiven dran: Wir beleuchten die Gefahren, aber eben auch die Möglichkeiten von Social Media“, erklärt Mirko Brüggemann, Lehrer für Sport und Sozialwissenschaften.