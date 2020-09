Zukunft der Arbeit für Behinderte in Brüggen : Diskussion um Behindertenbeirat

Brüggen Die Behindertenbeauftragten Andrea Hanisch und Karl-Heinz Kellerhoff wollen aufhören. Die Aufgabe sei für sie nicht mehr zu leisten. Wie eine Alternative mit mehreren Akteuren aussehen könnte.

Wenn in Brüggen die erste Sitzung des neuen Gemeinderates stattfindet, endet die Amtszeit der beiden bisherigen Behindertenbeauftragten Andrea Hanisch und Karl-Heinz Kellerhoff. Der neue Rat tagt erstmals am 3. November um 18.30 Uhr.

Hanisch und Kellerhoff haben in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales und Senioren erklärt, dass sie ihre Tätigkeit „in dem bisherigen Umfang nicht mehr fortsetzen können“. Kellerhoff, der die Aufgabe zwölf Jahre lang wahrnahm, sagte: „Es wird zu viel.“ Jetzt stellt sich die Frage: Wer vertritt in Zukunft die Interessen der Menschen mit Handicap in der rund 15.790 Einwohner zählenden Gemeinde Brüggen? Denn das sind nicht wenige: 2900 Menschen, die in Brüggen leben, haben einen Schwerbehindertenausweis.