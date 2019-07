Natur in Schwalmtal : Früher gab es auch im Tal der Schwalm Wölfe

Schwalmtal Das Raubtier ist auch in Nordrhein-Westfalen wieder auf dem Vormarsch. Nicht jeder ist von dieser Entwicklung begeistert.

Am 31. Oktober 1810 beispielsweise sprang ein Wolf in Wegberg-Merbeck von einer Anhöhe auf die Kinder Willem Lenaerts und Anna Catharina Jans, die Hand in Hand unterwegs waren. „Durch die Wucht des Aufpralls fielen beide zu Boden. Willem stieß einen kurzen unterdrückten Schrei aus“, berichtet Schroers. Der Wolf verschleppte den neunjährigen Jungen in den Wald, während sich die 14-jährige Anna Catharina retten konnte. „Am nächsten Morgen fand man in einem Sumpfgebiet die Leiche des Kindes“, so Schroers. Die anderen acht toten Kinder waren im gleichen Zeitraum in Silverbeek bei Niederkrüchten, in Arsbeck, in Bracht, in Oebel bei Brüggen sowie in den niederländischen Orten Beesel, Posterholt, Kessel und Helden zu verzeichnen. Das Grenzland blies zu einer Attacke gegen den Kindsmörder und organisierte Ende 1810 eine Wolfstreibjagd im Gebiet von Venlo im Norden, Echt im Süden, Meijel im Westen und Dülken im Osten. „Mehr als 6000 Personen wurden hierbei eingesetzt, darunter 573 Jäger aus 51 Gemeinden sowie 255 Soldaten der französischen Besatzungstruppen. Kein Wolf sollte mehr sicher sein“, berichtet Schroers.