Stadtstrand in Niederkrüchten : Der Lütterbeach geht in die Verlängerung

Niederkrüchten Er ist ein Strand mitten im Ort. Die Besucher nehmen ihn besser an, als von den Organisatoren erwartet.

Der Sommerhit des Jahres ist kein Lied, sondern – ja was eigentlich? Der Lütterbeach ist der mutmaßlich kleinste Strand der Welt. Außerdem ist er Strandbar, Biergarten, Sportstätte, In-Treff – eine Oase vor der Haustür. Jugendliche fläzen sich auf gepolsterten Lounge-Möbeln, die aus Europaletten zusammengeschraubt sind. Auf dem Holzdeck bewundern ein paar Erwachsene im Liegestuhl mit einem Drink in der Hand einen traumhaften Sonnenuntergang über dem Lindbruchweiher. Die Kleinkinder-Fraktion verwandelt den kleinsten Strand der Welt allabendlich in den größten Sandkasten der Welt. Überall Sitzgruppen, an denen Menschen die lauen Sommerabende genießen. Die Atmosphäre ist maximal entspannt. Ein Hauch von Urlaub.