Ferien in Viersen : Cowboys und Indianer auf Goldsuche

Bei den Ferienspielen im Kinder- und Jugendzentrum Alo gehen Kinder als Cowboys und Indianer auf die Suche nach Gold. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Im Kinder- und Jugendzentrum Alo der Pfarrgemeinde St. Cornelius und Peter erleben die Kinder den Wilden Westen. Bei den Ferienspielen werden ein Leuchtturm zum Marterpfahl und ein Holzhäuschen zum Gefängnis.

Voller Hoffnung taucht Sophie das rote Sieb in die Schlammbrühe, die in einem schmalen Kanal vor ihr fließt. Akribisch beginnt die Zehnjährige das Sieb hin und her zu schwingen. „Bis jetzt hatte ich beim Goldschürfen noch kein Glück“, sagt sie. Doch das ändert sich Sekunden später. Inmitten der braunen Tunke glänzt es auf einmal golden. Ein Strahlen geht über das Kindergesicht. Das Goldnugget wird sorgfältig gewaschen, und es geht weiter mit dem Schürfen. Ein Stückchen oberhalb der Wasserrinne, an der mehrere Kinder mit Sieben in Aktion sind, erschallt ein Begeisterungsruf. „41 Stück“, informiert Anton, der seine Nuggets gewaschen und gezählt hat. Das ist ein klarer Fall für einen Besuch bei der Bank. Das aus drei Jungen bestehende Schürferteam wandert mit der Ausbeute zu Malou und Alicia. Die beiden Helferinnen vom Dülkener Kinder- und Jugendzentrum Alo der Pfarrgemeinde St. Cornelius und Peter haben alle Hände voll zu tun. Junge Goldschürfer bringen ihre Ausbeute, lassen sie wiegen und erhalten im Gegenzug glänzende Schokoladentaler.

Unweit der Bank verkündet ein großes Schild, dass sich dort das „Jail“ befindet. Das Holzhäuschen am Alo ist an diesem Tag ein Gefängnis. Aus der Küche des Kinder- und Jugendzentrums ist indes ein Saloon geworden. Der Wilde Westen hat sich breit gemacht. Unter dem Titel „Cowboy und Indianer“ ist die Sommerferienaktion angelaufen. 111 Kinder, betreut von 28 Sheriffs, wie die erwachsenen Betreuer und die jungen Helfer im Alter von zwölf bis 18 Jahren im Rahmen der Ferienbetreuung heißen, tauchen in die Welt der Cowboys und Indianer ein. Aus dem Leuchtturm wird so der Marterpfahl. „Als ich als Kind hier die Ferienaktionen besucht habe, war der heutige Leuchtturm auch ein Marterpfahl. Jetzt wird er wieder einer“, sagt Betreuer Leo, der zusammen mit Jan, Fabian, Max und Liu voller Elan das rot-weiße-Modell neu anstreicht.

Info Mitmachen bei der Ferienaktion im ALO Freie Plätze Für die fünfte und sechste Woche der Sommerferien gibt es noch freie Plätze in der Ferienaktion „Cowboy und Indianer“ vom Kinder- und Jugendzentrum Alo. Der Unkostenbeitrag liegt pro Woche und Kind bei 25 Euro. Mit Viersen-Pass halbiert sich die Summe. Angesprochen sind Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Anmeldung unter Telefon 02162 52932 oder per E-Mail unter alo@st-cornelius-und-peter.de

Farbe, allerdings in anderer Form, ist auch bei Julie und Lena angesagt. Die beiden Betreuerinnen schminken Indianermuster auf Gesichter, Hände und Arme. Ella hat sich für ein buntes Stirnband entschieden. Lina möchte hingegen nur ein Muster auf der Hand haben. Der Strom der Mädels, die geschminkt werden möchten, reißt nicht ab. Bei Rene bestimmt das Ritsch-Ritsch der Laubsägen das Bild. Ein halbes Dutzend Kinder ist mit der Herstellung von Wurfäxten beschäftigt. Der Betreuer zeichnet vor, die jungen Holzkünstler sägen aus und bauen mittels Holzstab und Kordel ihr ganz persönliches Modell, das danach noch mit Farbe verschönert wird. Vor der Speisekarte hat sich ein ganzer Schwung Kinder eingefunden. Gemeinsam wird überlegt, welches Gericht sich hinter den „Rauchenden Colts“ verbergen könnte. Einrichtungsleiterin Bettina Passon wird gelöchert, doch sie verrät nichts. Das Geheimnis lüftet sich um die Mittagszeit. Es handelt sich um Hot Dogs, ein Essen, das bestens ankommt. Nach der Mittagspause geht es weiter.