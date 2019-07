Viersen : Hunde bei Hitze nicht im Auto lassen

Viersen Autos können für Hunde zu tödlichen Hitzefallen werden. Darum ruft die Polizei dazu auf, Hunde nicht alleine im Auto zu lassen. Das kann ansonsten schlimme Folgen haben.

Angesichts der großen zu erwartenden Hitze ruft die Polizei Viersen in einem Facebook-Post Hundebesitzer auf, ihre Vierbeiner nicht im geparkten Auto zu lassen. „Bei Temperaturen ab 38 Grad besteht schon nach fünf Minuten akute Lebensgefahr für Mensch und Tier“, erklärt die Polizei, damit es nicht zu Einsätzen kommt, bei denen Tiere aus überhitzten Fahrzeugen gerettet werden müssen. „Deshalb passen Sie bitte Ihr Verhalten in allen Belangen der Hitze an. Dazu gehört, niemanden in einem geparkten Auto zurückzulassen.“