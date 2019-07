Kostenpflichtiger Inhalt: Trockenheit in Viersen-Süchteln : Fische sterben in der Niers wegen Sauerstoffmangels

Am Wochenende fanden Spaziergänger in der Niers bei Süchteln zahlreiche tote Fische. Foto: Martin Röse

Viersen/Grefrath An verschiedenen Stellen in der Niers bei Viersen-Süchteln hatten Spaziergänger und Radfahrer am vergangenen Sonntag tote Fische gesichtet und dies dem Niersverband gemeldet. Grund dafür sind die langen Trockenperioden.