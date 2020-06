Feuer in Viersen : Wehr löscht Brand auf Süchtelner Höhen

Feuer in Viersen

Gegen 14.45 Uhr am Dienstag war die Feuerwehr alarmiert worden. Foto: Christian Breuer

Viersen Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, standen rund 100 Quadratmeter Unterholz in der Nähe des Kriegerdenkmals auf den Süchtelner Höhen in Flammen. Spaziergänger hatten das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.

Einsatzkräfte der Viersener Feuerwehr haben am Dienstag ein Feuer in der Nähe des Kriegerdenkmals auf den Süchtelner Höhen gelöscht. Wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch berichtete, waren gegen 14.45 Uhr die hauptamtliche Wache, der Löschzug Süchteln mit der Löschgruppe Hagenbroich und die Einsatzleitwagen-Gruppe alarmiert worden. Spaziergänger hatten das Feuer entdeckt.