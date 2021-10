Feuer am Eifeltor : Kölner Lagerhalle brennt - vier Menschen verletzt

Köln Am Kölner Eifeltor ist es am Montagmorgen zu zu einer Verpuffung, also einer kleinen Explosion, gekommen. Vier Menschen wurde dabei leicht verletzt.

Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr unserer Redaktion mit. Die Verletzten wurden in anliegende Krankenhäuser gebracht.