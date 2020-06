Baumpflege in Viersen : SPD fordert Konzept für Baumpaten

Viersen Wenn der Stadtbaum Wasser braucht, kommt sein Pate und gießt. Eine Patenschaftsvereinbarung mit der Stadtverwaltung soll alles regeln. Der Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz soll sich mit dem Antrag der SPD befassen.

Im Forstbereich setzte die Verwaltung Ende April erstmals eine Wasserkanone ein, mit der in einem Umkreis von 45 Metern gegossen werden kann. Die Bäume, die etwa an Straßen und in kleinen Parks stehen, profitieren davon nicht. Die Viersener SPD-Fraktion hat nun beantragt, dass die Stadtverwaltung ein Konzept für Baumpatenschaften entwickeln soll.

Sitzung Der Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz tagt am Donnerstag, 4. Juni, 18 Uhr, in der Festhalle am Hermann-Hülser-Platz in Viersen. Die Sitzung ist öffentlich.

García Limia führt an: „Die klimabedingte Trockenheit der letzten Jahre hat vor allem den Stadtbäumen stark zugesetzt. Die trockenen Sommer der Jahre 2018 und 2019 haben die Oberflächen der Böden betonhart werden lassen, zudem ist der Grundwasserspiegel bereits gesunken.“ Das kompakte Wurzelwerk dieser Bäume gelange nicht an die tiefer liegenden Wasserschichten. Die Stadtverwaltung habe ihre Bewässerungsmaßnahmen zwar bereits intensiviert, die Viersener hätten auch schon in Gießaktionen oder beim Gießen der Bäume in ihrer Nachbarschaft Engagement bewiesen. „Das Stadtgrün braucht im Zeichen des Klimawandels jedoch noch mehr Unterstützung.“ Rönsberg ergänzt: „In diesem Zusammenhang soll die Verwaltung auch die verstärkte Nutzung von wiederverwendbaren Bewässerungssäcken für die Bewässerung von Stadtbäumen prüfen.“

In vielen anderen Kommunen gebe es die Baumpatenschaften bereits, sagt García Limia. Auch für Viersen ist die Idee nicht neu. Als etwa der Jubiläumsgarten in Viersen-Bockert und die Obstbaumallee in Dülken angelegt wurden, hatten Einzelpersonen, Gruppen und Vereine vor einigen Jahren die Möglichkeit, Pflanzen zu spenden. In Dülken konnten die Paten im vergangenen Jahr erstmals gemeinsam Obst ernten, darunter Äpfel und Quitten. Günter Wessels vom Naturschutzbund koordiniert die Aktionen an der Obstbaumallee. Auch der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Viersen bietet – neben Patenschaften für Bänke am Hohen Busch – Baumpatenschaften an. Dabei geht es vor allem um Neuanpflanzungen im Wald, ebenso wie beim städtischen Projekt „Zukunftswald“ auf den Süchtelner Höhen, das eigentlich am 25. April starten sollte. Neuer Termin soll im Herbst sein.