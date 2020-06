Schädlingsbekämpfung in Niederkrüchten : Kohlmeise im Einsatz gegen Prozessionsspinner

Niederkrüchten Die Raupe des Eichenprozessionsspinners, deren Brennhaare ein Nesselgift enthalten, kann allergische Reaktionen hervorrufen. In Niederkrüchten wird die Raupe auf unterschiedliche Weise bekämpft. Das müssen Sie jetzt wissen.

In Niederkrüchten setzt man jetzt auf unterschiedliche Methoden, um die Raupe zu bekämpfen. Eine neue ist eine tierische Methode, nämlich die Kohlmeise. Der Vogel als natürlicher Feind des Eichenprozessionsspinners wurde verstärkt angesiedelt. „Bei den Bäumen rund um den Treff 13 an der Lehmkul haben wir Nistkästen aufgehängt. Wir testen, ob die Kohlmeisen hier etwas ausrichten können“, sagt Grusen. Der Kreis Viersen hat auch in Niederkrüchten Bäume mit einem biologisch abbaubaren Präparat behandelt. Es soll verhindern, dass sich die Raupen häuten und die gefährlichen Haare bilden. „Wir bereiten uns zudem darauf vor, in den kommenden Wochen Nester zu beseitigen“, sagt Frank Grusen.