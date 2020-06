Einzelhandel in Viersen : Abschied nach 33 Jahren in der Modebranche

Angelika Houben mit Verkäuferin Claudia Dilkrath und Tochter Christina Siegen (v.l.) vor ihrem Geschäft. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Angelika Houben gibt ihr Damenmodegeschäft in Viersen an einen Nachfolger weiter. Bis zum 31. August ist sie noch in Viersen anzutreffen. Ab dem 1. September geht es unter neuer Regie weiter. Das Personal bleibt.

Bei Angelika Houben ist der Räumungsverkauf angelaufen. Nach 33 Jahren in der Modebranche, davon 27 Jahre am Remigiusplatz 18 in Viersen, schließt das Damenmodegeschäft. „Es waren wunderschöne Zeiten, die nicht nur mir Freude gemacht haben, sondern auch meinen Kundinnen, wie die Dankeschön-Karten und Blumen, die ich in den vergangenen Tagen erhalten habe, zeigen“, sagt Houben.

Doch das Rentenalter ist schon lange erreicht und im vergangenen Jahr beschloss die Brüggenerin, dass 2020 Schluss ist. Bis zum 31. August ist sie noch in Viersen anzutreffen. Ab dem 1. September geht es unter neuer Regie weiter, wobei der Name bestehen bleibt und das Personal nicht wechselt.

In die Modebranche kam die gelernte Erzieherin durch die eigenen Kinder. „Ich habe in einem Kinderheim gearbeitet und mit den eigenen Kindern war das nicht mehr möglich. Stattdessen habe ich bei einer Freundin in deren Brüggener Boutique stundenweise mitgeholfen“, erzählt Houben.

1987 wechselte sie nach Süchteln, weil sie nach einem Jahr im Angestelltenverhältnis das dortige Kunstgewerbe- und Damenmodegeschäft übernahm. Der Kunstgewerbepart wurde herausgenommen und sie konzentrierte sich ganz auf die Mode. 1993 erfolgte der Umzug nach Viersen.

Durch all die Jahre war es Houben wichtig, ausgewählte Firmen im Angebot zu haben, deren Mode miteinander kombinierbar ist. „Das Kreative in diesem Sektor hat mich immer fasziniert“, sagt sie.