Einsatz in Leverkusen : Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Bürrig

Feuerwehreinsatz nach einem Zimmerbrand in Bürrig (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Bürrig Ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus an der Von- Ketteler-Straße hat in der Nacht zum Mittwoch einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Leitstelle war gegen 0.35 Uhr alarmiert worden und schickte Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, den zuständigen Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Bürrig sowie einen Rettungswagen zur Einsatzstelle. Als die Helfer eintrafen, hatten sich die Bewohner bereits ins Freie gerettet. Aus einem Fenster im Erdgeschoss drang Rauch. Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten drangen in das brennende Zimmer vor und löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.

(bu)