Kostenpflichtiger Inhalt: Baustelle in Brüggen : Archäologen untersuchen Baugebiet am Eichenweg

Im Neubaugebiet haben zurzeit Archäologen das Sagen. Sie untersuchen die Fläche auf Spuren von metallzeitlichen Gräbern. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Experten hatten es schon vermutet: Im Boden des Neubaugebiets am Eichenweg könnte es Spuren von Gräbern aus der Metallzeit geben. Seit Mitte April arbeiten Archäologen in der sandigen Fläche. Was das für die Bauplanung bedeutet.