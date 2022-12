Grundschule in Viersen Eltern im Rahser planen Bürgerbegehren

Ab dem kommenden Schuljahr kann die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Rahser zwar an ihren beiden Standorten insgesamt vier statt wie bisher drei erste Klassen bilden – aufgestockt wird allerdings, so sieht es zumindest Manuela Marbach-Doan von der Elterninitiative Quartierkids, „am falschen Standort“. Die Elterninitiative plant deshalb ein Bürgerbegehren, über dessen Zulässigkeit der Stadtrat in seiner Sitzung an diesem Dienstag, 13. Dezember (18 Uhr im Forum am Rathausmarkt) entscheiden soll. Die Forderung der Eltern: Anders als vom Rat im Juni 2022 mehrheitlich verabschiedet, soll nicht der Hauptstandort der GGS künftig drei- statt zweizügig sein – vielmehr solle die Dependance an der Krefelder Straße von ein- auf zweizügig erweitert werden.