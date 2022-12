Mitgliederversammlung Niersverband Engpässe stellen Verband vor Herausforderung

Der Niersverband hat 2022 seine Renaturierungsprojekte und die geplanten Baumaßnahmen fortführen können. Darüber berichtete Sabine Brinkmann, die Chefin des Niersverbandes, in der Verbandsversammlung im Bürgerhaus in Viersen-Dülken. Vor allem auf der Kläranlage Nette sind die Planungen vorangeschritten, sodass jetzt die bauliche Umsetzung für die kommenden Jahre ansteht. Dafür gab es eine Förderung durch das Landesumweltministerium NRW in Höhe von 15,86 Millionen Euro. Das Geld fließt in den Ausbau der vierten Reinigungsstufe.