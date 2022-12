Gymnasium in Viersen Jugendliche spielen Extremismus-Games

Im Anschluss an das Spiel gibt es eine Nachbereitungsphase, die an das eigene Erleben und Empfinden der Schülerinnen und Schüler andockt. Ziel ist es, den Jugendlichen bewusst zu machen, mit welchen einfachen Methoden Gedanken und Handlungsbeeinflussungen durch radikale Gruppen stattfinden können. Dadurch soll ihr Sinn für Beeinflussungen geschärft werden und eine Immunisierung gegen solche Methoden in der Praxis erfolgen.