Ansturm bei Konzert in Brüggen Marc Marshall begeisterte mit Lennon-Hit und Weihnachtsliedern

Lieder wie „Du hast einen Freund in mir“ und „Glaub an mich“ in Chanson-Tradition schließen sich an, dann folgt ein Potpourri internationaler Weihnachtsklassiker von „Joy To The World“ bis hin zu „Feliz Navidad“ als Ballade interpretiert. Höhepunkte des Konzertes waren „Enrico“ von Lucio Dalla, sehr gefühlvoll gesungen und eine eigenwillige Fassung von John Lennons „Imagine“ – Riesenapplaus.