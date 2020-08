Kriminalität in Viersen : Einbruch in Lagerhalle

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Lagerhalle an der Vorster Straße eingebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 6.30 Uhr auf der Straße verstreute Pakete, die auf dem Gehweg vor der Lagerhalle lagen.

