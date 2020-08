Einkaufen in Niederkrüchten : Netz reichte nicht: Jetzt gibt’s auch den Lagerverkauf

200 Stück dieses Leuchters gingen in ein Luxushotel. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Philipp und Michael Noll aus Niederkrüchten haben einen Online-Shop für Wohnaccessoires aufgebaut. Zu den Kunden gehört etwa das Hotel Atlantic in Hamburg. Doch die Kunden wollten auch in einem Laden einkaufen.

Erst der Laden, dann der Online-Shop: Diese oft typische Reihenfolge haben Michael (68) und sein Sohn Sohn Philipp Noll (34) auf den Kopf gestellt. Vor drei Jahren starteten sie einen Online-Shop für Wohnaccessoires, seit wenigen Monaten führen sie außerdem an drei Tagen einen Lagerverkauf an der Alten Zollstraße in Niederkrüchten-Elmpt. „Unsere Kunden wünschten sich, unsere Waren zu sehen und in die Hand zu nehmen“, schildert Philipp Noll. Zudem berate er oft und helfe bei der Auswahl des passenden Artikels zum vorhandenen Einrichtungsstil.

Der Schritt zurück in den stationären Handel ist für Sohn und Vater erfolgreich gewesen: „Manche Kunden packen direkt den ganzen Kofferraum voll.“ Geplant sei jetzt noch eine Erweiterung des Sortiments, etwa mit weiteren Tischen aus Treibholz. Um die hohe Nachfrage zu decken, mieten beide zu dem bestehenden Ausstellungsraum mit rund 6000 Quadratmetern noch eine tausend Quadratmeter große Lagerfläche in Brüggen an.

Michael Noll ist gelernter Elektriker, sein Sohn Techniker. „Wir haben aus unserem Hobby einen Beruf gemacht“, schildert Philipp Noll. Dabei hätten sie sich in den Niederlanden inspirieren lassen. Dort seien klassisch-elegante Vasen, Leuchter oder Champagnerkühler aus Metall häufig zu finden. „Uns gefällt dieser Stil. Wir haben uns eigene Produzenten gesucht, sind nach China, Indien und Vietnam gefahren“, erzählt der 34-jährige Gützenrather. Die Verständigung sei in Asien kein Problem gewesen: „Mit Englisch kommt man dort auch gut zurecht.“