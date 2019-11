Viersen : Metallbau-Lagerhalle brennt aus

In der Nacht zum Sonntag muss die Feuerwehr Viersen eine brennende Halle eines metallverarbeitenden Betriebes am Elkanweg löschen. Zur Brandursache und Schadenshöhe gab es am Sonntag noch keine Erkenntnisse. Foto: Stadt Viersen. Foto: Stadt Viersen/Frank Schlifflke

Viersen Alarmierung um 2.18 Uhr am Sonntagsmorgen: Die Feuerwehr Viersen löscht Brand in der Lagerhalle eines Metallbau-Betriebes am Elkanweg. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

(RP) Die Feuerwehr Viersen hat in der Nacht zum Sonntag, 17. November 2019, einen Brand in einer Halle eines metallverarbeitenden Betriebs am Elkanweg gelöscht. Da die Halle aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden konne, dauerte der Einsatz bis in die Morgenstunden an. Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. In dem Betrieb herrschte Wochenendruhe.

Wie die Stadtverwaltung am Sonntag berichtet. wurde die Feuerwehr Viersen um 2.18 Uhr am Sonntagmorgen zu einem Brand am Elkanweg gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits die Flammen aus dem Dach der Lagerhalle des Metallbaubetriebs Bender Stahl- und Metallbau GmbH . Da die Halle wegen herabfallender Deckenverkleidungen und unklarer Statik nicht betreten werden konnte, löschte die Feuerwehr nur von außen. Dafür wurden zusätzlich zu den Löschmaßnahmen am Boden zwei Drehleitern eingesetzt.

Info Metallbau Bender am Elkanweg Produkte Das Viersener Traditionsunternehmen mit Sitz am Elkanweg stellt Balkonanlagen, Geländer sowie Treppenanlagen, Tore, Werbeschilder und Zaunanlagen her. Geschichte Die Bender Stahl- und Metallbau GmbH gehört zum traditionsreichen Metallbau-Handwerk in Viersen. Sie wurde im Jahre 1910 von Anton Bender gegründet und von Theodor Bender weitergeführt. Im Anschluss wurde sie von Jakob Bender geleitet. Im Mai 1978 übernahm Ludwig Bender das Unternehmen. Im Februar 2006 haben die beiden Söhne und die Tochter das operative Geschäft übernommen. Aktuell beschäftigt das Familienunternehmen rund ein Dutzend Mitarbeiter.

In der Halle brannten Fahrzeuge und Maschinen sowie dort gelagertes Material. Um die Löschmöglichkeiten zu erweitern, öffnete die Feuerwehr eine Giebelwand der Halle. Die benachbarten Gebäude wurden gesichert. Sie blieben von dem Feuer unbeeinträchtigt.

Ein herbeigerufener Mitarbeiter der NEW stellte nicht nur den Strom der Halle ab. Er sorgte auch dafür, dass die Photovoltaikanlage des Betriebes vom Netz genommen wurde. Nachdem das Feuer in der Halle unter Kontrolle war, konnten die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr nach zwei Stunden wieder abrücken und zur Wache zurückkehren.

Einzelne kleinere Flammenherde waren von außen nicht zu löschen. Die Feuerwehr ließ sie kontrolliert abbrennen. Dazu verblieben einige Feuerwehrleute am Brandort, um bei einem erneuten Aufflackern sofort eingreifen zu können. Die Brandwache dauerte am frühen Sonntagmorgen noch an. Nachdem auch diese Brandstellen vollständig erloschen waren, wurde das Gebäude an die Polizei übergeben. Die Städtischen Betriebe rückten ebenfalls an. Sie sorgten dafür, dass das Löschwasser auf der Fahrbahn des Elkanwegs bis hin zur Krefelder Straße keine Eisflächen bilden konnte. Während der Löscharbeiten herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der Elkanweg selbst war während der Löscharbeiten gesperrt. Am Elkanweg sind noch weitere Gewerbebetriebe wie ein Entsorgungs-, ein Recyclingbetrieb und ein Metallhandel angesiedelt.

Im Einsatz waren 65 Wehrleute, außerdem waren die Polizei und die NEW am Ort. Alarmiert waren die Hauptwache, der Rettungsdienst, die Löschzüge Viersen, Dülken und Süchteln, die Einsatzleitwagen-Gruppe, ABC-Erkunder und Atemschutz-Gerätewagen. Der Löschzug Dülken ging am Einsatzort in Bereitschaft und sorgte zugleich für die Grundsicherung des Stadtgebietes für den Fall weiterer Ereignisse.

17112019 ca. 02.15 Viersen Elkanweg 25 Bender Metallbau Hallenbrand. Foto: Günter Jungmann