Mobilität in der Quirinusstadt : Immer mehr Pakete sind in Neuss unterwegs

Immer mehr Pakete sind in Neuss unterwegs

Mobilität in der Quirinusstadt

Neuss Der wachsende Online-Handel ist eine Herausforderung für die Städte. Sie müssen sehen, wie sie dem Lieferverkehr Herr werden. Neue Waren-Umschlagplätze und ganz neue Liefersysteme spielen dabei eine Rolle.

„In ländlicheren Bereichen könnten in Zukunft auch Drohnen zum Einsatz kommen, aber in Städten wie Neuss erwarte ich das eher weniger“, sagt Thomas Klann, Vorsitzender des Arbeitskreises Logistik in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU im Rhein-Kreis Neuss. „Bei der Lieferung von Waren werden Drohnen vermutlich eher zum Beispiel im Bereich der Nordseeinseln eingesetzt werden.“