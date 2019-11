Gewerbegebiet Höhenhöfe : Samco baut zweite Lagerhalle in St. Tönis

St. Tönis Einst verkaufte Cevdet Colakoglu aus dem Kofferraum seines Autos heraus Filter für Fahrzeuge, heute will der Unternehmer expandieren, um die Kundenanfragen bedienen zu können. In Höhenhöfe plant er eine weitere Halle.

Cevdet Colakoglu fackelt nicht lange. Er will sein Unternehmen vergrößern, und das am liebsten so schnell wie möglich. Der 68-Jährige plant, seine Firma Samco Autotechnik in Höhenhöfe deutlich auszubauen. Auf der anderen Straßenseite seines gut 6000 Quadratmeter großen Geländes im St. Töniser Gewerbegebiet Höhenhöfe übernimmt er weitere 9000 Quadratmeter Fläche, um dort eine zweite Lagerhalle zu bauen. Mit kürzeren Lieferzeiten und einem erweiterten Serviceangebot möchte er große Kunden an sich binden, erläutert der Geschäftsmann. Am liebsten würde er schon im Frühjahr mit den Bauarbeiten beginnen.