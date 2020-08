Mobilität im Kreis Viersen : Sorge um Zukunft des Schnellbusses SB 88

Kreis Viersen Wenn an diesem Montag der Viersener Hauptausschuss über mögliche neue Schnellbus-Verbindungen diskutiert, wird wohl auch die Schnellbus-Linie SB 88 zur Sprache kommen. Die führt derzeit von Viersen-Bahnhof über Schwalmtal, Niederkrüchten-Elmpt bis Brüggen und zurück.

Stephan Sillekens, CDU-Fraktionsvorsitzender im Viersener Stadtrat, kritisiert die Idee scharf. „Das kann nicht deren Ernst sein. Wir arbeiten auf allen Ebenen daran, dass die Linie auch am Wochenende fahren soll, und dann kommt der VRR mit solch einem Vorschlag.“ Der Schnellbus werde von vielen Menschen aus dem Grenzland genutzt, um Viersen anzusteuern – beispielsweise auch, um Angehörige im Viersener Krankenhaus zu besuchen, so Sillekens. „Wenn sich der VRR mit seinem Vorschlag durchsetzt, müssen sie künftig in Nettetal in den Zug steigen, dann zum Viersener Bahnhof fahren und dort in den Bus zum Krankenhaus steigen.“