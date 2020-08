Heidweiher in Schwalmtal : Der See mit der Lizenz zum Baden

Heinz Willems ist mit seinen beiden Enkeln Falko (6) und Hagen (9) aus Mönchengladbach zum Badevergnügen nach Schwalmtal gekommen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Freibäder im Westkreis gibt es derzeit nicht, in den Seen ist Baden verboten. Aber es gibt eine Ausnahme: den Heidweiher in Schwalmtal. Ein Besuch im fast 100 Jahre alten Strandbad.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Endlich ist die unangenehme Hitze vorbei. Ein schöner Wind weht über die Bäume am Ufer des Heidweihers. Er bringt den See leicht in Bewegung. An diesem frühen Samstagvormittag ist es noch ruhig im Strandbad. Einige Dauerschwimmerinnen ziehen ihre Runden durch den See, die ersten Familien kommen an. Sie sind vollbepackt mit Picknickkörben, Schaufeln, Eimern, Förmchen, Decken, Handtüchern, Einhörner und Drachen – letztere in der aufblasbaren Version natürlich. Die Gäste lassen sich gemütlich am Ufer nieder oder richten sich an den bereitstehenden Tischen und Stühlen häuslich ein. So bald werden sie das Strandbad nicht verlassen, das steht fest.

Der Heidweiher ist – vor allem an den heißen Sommerferientagen – ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Mit einer Wassertiefe von 1,70 Metern bis maximal 2,50 Metern können sich die Schwimmer ordentlich austoben. Am sandigen, flach ins Wasser laufenden Ufer spielen und plantschen die Schwimmanfänger und machen sich mit dem Wasser vertraut. Und: Mittlerweile ist es die einzige Stelle an einem See im Westkreis, an der das Schwimmen erlaubt ist. Die fehlenden Bademöglichkeiten sorgen bei Hitze immer wieder für Probleme: So ist der Venekotensee an heißen Wochenenden Ziel von zahlreichen Ausflüglern; vor rund zwei Wochen wäre dort fast ein Siebenjähriger ertrunken. Die Anwohner fühlen sich von Menschenmassen überrannt, ärgern sich über Müllberge, laute Partys und im Halteverbot stehende Autos. Am Brüggener Dahmensee, der in einem Landschaftsschutzgebiet liegt, ist das Schwimmen wegen des Landschaftsschutzes untersagt. Dort darf das Ufer nicht betreten, nicht gegrillt oder gezeltet werden. An beiden Seen sind wiederholt Ordnungsamt und Polizei im Einsatz. Die Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten wollen Anfang September nach einer Lösung für die Probleme an den Seen suchen. Eine wäre ein Badesse.

Die Umkleiden des im Jahr 1924 gegründeten Strandbades Heidweiher. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Info Das Strandbad Was es gibt Einen Kiosk, eine Liegewiese, Umkleidekabinen, sanitäre Anlagen und eine Außendusche. Wann das Bad öffnet Bei gutem Wetter ist das Bad von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Was der Eintritt kostet Für Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro. Hunde haben keinen Zutritt.

Heinz Willems ist mit seinen beiden Enkeln Hagen, 9, und Falko, 6, aus Mönchengladbach zum Heidweiher angereist. Die beiden haben schon eine kleine Tour auf dem Gummiboot hinter sich. Nun toben sie durchs Wasser. Hagen war es, der seinem Opa vorgeschlagen hatte, zum Heidweiher zu fahren. Der Schüler war vor einigen Wochen mit seinem Freund und dessen Mutter dort und so begeistert, dass er Heinz Willems überredet, mit ihm und seinem Bruder nach Schwalmtal zum Schwimmen zu fahren. „Ich bin dann mit dem Fahrrad hierhergefahren, habe mir das Gelände angesehen und getestet und finde es optimal hier“, berichtet Willems. Schon dreimal hat er in diesem Sommer mit den Enkeln den Heidweiher besucht. „Wir verbringen mindestens einen halben Tag im Strandbad“, erzählt Willems, „es ist nicht zu voll hier – auch in der heißen Zeit.“ Äpfel, Birnen, Bananen, Stütchen und reichlich Mineralwasser sind im Korb – da kann nichts passieren. Was dem neunjährigen Hagen hier gefällt? „Alles“, sagt er. „Hier ist nicht so viel los, wir können mit dem Paddelboot fahren“, ergänzt er noch. Heinz Willems sieht seine Enkel meist nur aus der Ferne: „Wenn wir ankommen, gehen die zwei ins Wasser und bleiben fast ununterbrochen dort, bis wir nach Hause fahren“, erzählt er. Falko liebt es, im See zu tauchen, auch wenn man unter Wasser nicht so gut sieht. Dennoch hat er schon die Fische und Flusskrebse entdeckt, die sich im Heidweiher tummeln.

Der Heidweiher ist ein fischreicher See. Das hat mit der ausgezeichneten Wasserqualität zu tun. Darauf ist Harald Röbers stolz. Der 47-Jährige hat vor 15 Jahren die Pacht des Heidweihers und der Gastronomie „Am Heidweiher“ von der Familie Clemens aus Vogelsrath übernommen und ist damit Herr über ein Gebiet von 31.000 Quadratmeter, von denen der See 9.000 Quadratmeter einnimmt. Fast 100 Jahre ist das Strandbad alt und versprüht noch den Charme vergangener Zeiten.

„Wir haben uns von Anfang an hier wohlgefühlt“, sagt Röbers. Die Gastronomie hält er ganzjährig offen, das Schwimmbad, solange es wettertechnisch geht. Wenn’s morgens regnet, bleibt es geschlossen. Zumal in den Zeiten der Corona-Pandemie: „Liegestühle aus Stoff können wir derzeit nicht vermieten.“ Mit denen könnte man den Kontakt zur regennassen Wiese vermeiden. Sowohl in der Gastronomie als auch im Strandbad achtet Röbers penibel darauf, dass die Corona-Schutzverordnung eingehalten wird.