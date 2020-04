Vorfall in Brüggen-Bracht : Diebe entkamen mit Werkzeug aus Lagerhalle

Brüggen Nach einem Einbruch in Brüggen-Bracht sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte stahlen Werkzeug aus einer Lagerhalle.

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Solferinostraße in Brüggen-Bracht sucht die Polizei Zeugen. Nach Polizeiangaben brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 24. April, 18 Uhr, und Sonntag, 26. April, 14 Uhr, in das Gebäude ein. Dort öffneten sie mit Gewalt einen Transporter und entwendeten Werkzeuge daraus. Hinweise nimmt die Polizei in Viersen unter Ruf 02162 3770 entgegen.