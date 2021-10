Vorfall in Brüggen : Diebe kamen durch Terrassentür

Brüggen Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Klosterstraße in Brüggen sucht die Polizei Zeugen. Der genaue Umfang der Beute steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs, der sich zwischen 22.15 Uhr am Dienstagabend und 9.30 Uhr am Mittwochvormittag ereignet hat. Laut Angaben der Polizei im Kreis Viersen sind in dieser Zeit ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Klosterstraße in Brüggen eingebrochen. Die Täter in unbekannter Zahl gelangten über eine Terrassentür, die mit Gewalt geöffnet wurde, in das Haus und und durchwühlten dort mehrere Räume. Der genaue Umfang der Beute steht nach ersten Erkenntnissen der Polizei noch nicht fest, es gehe um keinen hohen Geldbetrag. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Ruf 02162 3770.