MGV Laetitia startet wieder ins Vereinsleben : Sänger planen Konzert und erleben seltene Ehrung

Brüggen Zwei Jahre musste der Gesangsverein Laetitia Lüttelbracht auf seine Versammlung warten – jetzt war es soweit und es gab einiges zu tun wie Vorstandswahlen, Ehrungen und Pläne für 2022.

Für 2022 sind weitere Aktivitäten geplant: ein gemeinsamer Ausflug und Grillen mit den Frauen und das Weihnachtskonzert am dritten Advent in der Kirche Lüttelbracht. „Diese Jahreshauptversammlung war ein Lichtblick in diesen gelockerten Coronazeiten und lässt darauf hoffen, langsam wieder in ein Vereinsleben zu kommen, wie es bis Ende 2019 von allen als normal empfunden wurde“, meinte Schriftführer Josef Bartholomei. Aufgeschobene Vorstandswahlen und die kommissarisch wahrgenommenen Aufgaben der Vorstandsmitglieder waren zu legitimieren: Bis auf den Vorsitzenden Peter Metten mussten alle Vorstandsmitglieder neu gewählt werden; die bisherigen Amtsinhaber machen alle weiter und wurden einstimmig bestätigt.