Deutlicher Sieg in der 2. Liga : GHTC mit Torspektakel in Düsseldorf

Hockey Der Gladbacher HTC hat am Mittwochabend beim DSD Düsseldorf einen deutlichen 7:2-Sieg verbucht. Damit hat das Team von Jan Klatt im Aufstiegskampf der 2. Liga vorgelegt. Auch ein Geburtstagskind trug sich in die Torschützenliste ein.

Es war ein Torspektakel, das der Gladbacher HTC am Mittwochabend in Düsseldorf ablieferte. Und vor allem die Art und Weise des Sieges bei der vorgezogenen Partie des 9. Spieltags hätte kaum beeindruckender sein können. Gegen das junge aufstrebende Team aus dem Düsseldorfer Nordosten brauchte der GHTC allerdings ein Viertel Anlaufzeit, um in Fahrt zu kommen. Danach lief der Motor aber auf Hochtouren: Innerhalb von 23 Minuten erzielten die Gladbacher im zweiten und dritten Viertel satte sechs Tore und setzten im Aufstiegskampf ein deutliches Zeichen. Trainer Jan Klatt zeigte sich daher zufrieden über den 7:2-Erfolg: „Das war von uns eine konzentrierte Leistung gegen einen Gegner, der nicht umsonst vorne mitmischt.“

Durch den sechsten Saisonsieg ist der GHTC zurück auf Tabellenplatz zwei, drei Punkte hinter Spitzenreiter Crefelder HTC – allerdings auch mit vorerst einem Spiel mehr. Für die verbleibenden zwei Aufgaben in der Hinrunde hat sich der GHTC aber noch einiges vorgenommen, wie Coach Klatt verrät: „Unser primäres Ziel war es, dass wir die letzten vier Spiele alle siegreich gestalten. Das haben wir nun zur Hälfte geschafft und wollen jetzt auch noch gegen Bonn und in Marienburg gewinnen. Dann hätten wir eine passable Grundlage für die Rückrunde.“

Nächste Gegner Am 30. Oktober zu Hause gegen den Bonner THV (16 Uhr), am 31. Oktober auswärts beim Marienburger SC (12 Uhr)

Im ersten Fluchtlichtspiel seit langer Zeit sorgten am Mittwoch Justus Turinsky (19. Minute) und Ben Böke (28.) für die erste Bewegung auf der Anzeigetafel und brachten den GHTC mit 2:0 in Führung. Klatt hatte nach Spielschluss lobende Worte für die Torschützen und vor allem für Co-Spielführer Robin Kremers parat: „Es ist schön, dass die Jungs getroffen haben. Sie sind sehr wichtig für die Mannschaft, stehen aber nur selten im Fokus.“

Deutlich emotionaler ging es dazwischen beim vierten Treffer (38.) zu, als sich Geburtstagskind Tevin Kok, der an jenem Tag 25 Jahre alt wurde, von seinen Mitspielern für sein Tor ausgiebig feiern ließ. Das 6:0 (42.) besorgte letztlich Wei Adams, der den Ball am langen Pfosten und im Rutschen über die Linie beförderte. Es war der schönste Treffer des Abends.

Am Wochenende haben die Gladbacher nun spielfrei, ehe im Anschluss noch ein Doppelwochenende mit den Partien gegen den Bonner THV (30. Oktober, 16 Uhr) und beim Marienburger SC (31. Oktober, 12 Uhr) auf dem Programm steht. Danach geht es in die Hallenpause, ehe die Rückrunde ab April 2022 gespielt wird.

Damit die vier Südafrikaner, neben Mustaphaa Cassiem sein Bruder Dayaan sowie Melrick Maddocks und Tevin Kok, dann weiterhin in Rot-Schwarz dabei sind, werkelt der GHTC bereits jetzt im Hintergrund an der Zukunft. „Wir haben unter der Woche mit den vier Jungs gesprochen und sind guter Dinge, da sie sich bei uns so wohlfühlen, dass sie auch im nächsten Jahr wiederkommen. Ein weiteres gutes Argument für ein Verbleib wären sechs Punkte in den letzten zwei Spielen.“