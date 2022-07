Vorfall in Mönchengladbach : Räuber schlägt 28-Jährigen mehrfach mit Flasche ins Gesicht

Mönchengladbach Zuvor soll der Tatverdächtige den Mann bereits beleidigt und bedroht haben. Der Unbekannte erpresste eine Bauchtasche und floh mit der Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Demnach ereignete sich der Vorfall am Montag, 18. Juli, gegen 2.30 Uhr. Der 28-Jährige sagte gegenüber der Polizei aus, der Tatverdächtige sei mit einem schwarz-weißen Mountainbike unterwegs gewesen und habe ihn bereits vor einem Fotogeschäft an der Limitenstraße beleidigt und bedroht.

Auf dem Marktplatz habe er ihn dann zunächst in den Nacken und anschließend mit einer Glasflasche mehrfach in das Gesicht geschlagen. Er soll den 28-Jährigen aufgefordert haben, seine Bauchtasche herauszugeben – was der 28-Jährige dann auch tat. Mit der Beute flüchtete der Tatverdächtige auf der Hauptstraße in Richtung Geneickener Bahnhof.