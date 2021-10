Alpakas in Brüggen : Ein Date mit sieben süßen Jungs

Brüggen Birgit und Jürgen Schumacher haben sich auf ihrem großen Grundstück einen Traum erfüllt: Sie bieten einer Alpaka-Herde ein Zuhause. Was Besucher mit den sieben stets gut gelaunt aussehenden Tieren erleben können.

Dies war ein Grund, warum sich Birgit Schumacher (51) und ihr Mann Jürgen (50) im Dezember 2020 Alpakas zugelegt haben Das Paar, das vor drei Jahren in einem alten Haus von 1938 sein Traumhaus gefunden hat, ist nicht nur tierlieb. So gehören bereits ein roter Maine-Coon-Kater, Ridgewood. Bllterrier Gisi (in ernsten Fällen „Gisela“ genannt) und ein Mischling zum Haushalt. Sondern die beiden haben am Obeler Bruch in Brüggen auch ausreichend Platz auf dem rund 2700 Quadratmeter großen Grundstück, zu dem auch eine große Wiese gehört. „Wir haben lange überlegt, wozu wir diese nutzen sollen“, erzählt Birgit Schumacher. Beide dachten zunächst an Schafe, doch: „Das erschien uns zu langweilig.“ In die engere Wahl kamen auch Esel, doch da fürchteten beiden Probleme mit den Nachbarn, denn Esel können schon mal laut werden.