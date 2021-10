Corona-Pandemie : Drei neue Fälle in Seniorenheim im Kreis Viersen

Kreis Viersen Aktuell gelten im Kreis Viersen 228 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert, das sind 24 mehr als am Vortag. Auch der Inzidenz-Wert ist gestiegen.

Das Kreisgesundheitsamt hat am Donnerstag 33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Drei dieser Neuinfektionen entfallen nach Angaben eines Kreis-Sprechers auf das Von- Broichhausen-Stift in Kempen. Aktuell gelten 228 Menschen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 24 mehr als am Vortag gemeldet waren. 89 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 44,9 auf 54,3. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 57,1. Weiterhin werden neun Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt, einer von ihnen wird beatmet.