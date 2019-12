Viersen/Brüggen : Helle Lichter in dunkler Nacht

Brüggen/Viersen In Brüggen begeistert ein strahlender Garten die Menschen, in Viersen haben vier Familien 63.000 LED installiert.

Doch jetzt können sie ihre Freude an strahlenden Lichterketten oder leuchtenden Weihnachtsmännern ausleben. Wie viele verschiedene Dekorationselemente es sind, weiß Wefers gar nicht mehr. Nur, dass es viele sind. So viele, dass sie locker einen kleinen Lkw füllen würden.

Am dritten Adventswochenende hatten die Nachbar-Paare zu Glühwein, Kakao, Würstchen und Gebäck eingeladen – knapp 200 Menschen kamen. Was Willi Wefers besonders glücklich macht: „Die ,Ahs’ und ,Ohs’ der Kindergartenkinder.“ 2020 will das Quartett erneut Häuser und Gärten strahlen lassen. „Dank LED ist unsere Stromrechnung nicht viel höher“, sagt er.

Vor fünf Jahren begannen Jürgen David und sein Nachbar Walter Ohlenforst damit, ihre Doppelhaushälften an der Hardter Straße in Viersen zu illuminieren. Vergangenes Jahr waren es 50.000 LED, dieses Jahr sind es 63.000. Zwei weitere Nachbarn helfen bei der Stromversorgung. Neu in diesem Jahr: Seit 24. November gibt’s jeden Abend Glühweinausschank; der Erlös geht ans Rote Kreuz. „Das hat super eingeschlagen“, freut sich David. Am Freitagabend kamen die Mitarbeiter der EGN zur Weihnachtsfeier auf das Grundstück, „auch Geburtstage werden bei uns gefeiert“. Das Tambourcorps kam vorbei, spielte gratis, ließ eine große Spende da. Und die DRKler helfen und braten Würstchen. „Obwohl wir nie groß geworben haben, hat sich das herumgesprochen“, berichtet David. „Wir hatten schon Besucher aus Gladbach, Erkelenz, Elmpt.“ Einmal sei ein Planwagen vorgefahren, „mit 20 trinkwütigen Frauen aus Brüggen“. Schnell leerten sich die Glühweinkannen, füllte sich die Spendenkasse. Bis zu 100 Leute kommen pro Tag. Auch für David steht schon fest: „Nächstes Jahr sind wir wieder am Start.“