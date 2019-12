Weihnachtsmarkt in Niederkrüchten : Geschenke und Glühwein rund um St. Bartholomäus

Der Weihnachtsmarkt am vierten Adventswochenende rund um die katholische Pfarrkirche in Niederkrüchten bietet rund 20 Stände. Foto: ja/WG Niederkrüchten

Niederkrüchten Für viele Niederkrüchtener ist er die ultimative Einstimmung auf das Weihnachtsfest: der Weihnachtsmarkt mit rund 20 Ständen an der katholischen Kirche St. Bartholomäus in Niederkrüchten. Am vierten Adventswochenende kann das kleine Weihnachtsdorf am Samstag, 21. Dezember, von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 22. Dezember, von 11 bis 18 Uhr besucht werden.

Kinder, die den Nikolaus nicht verpassen wollen, sollten am Sonntag vorbeischauen: Von 16 bis 17 Uhr hat sich der Gabenbringer angekündigt. Im Pfarrheim werden am Nachmittag Kaffee und Kuchen serviert.

Erneut hat sich der Gewerbeverein „Niederkrüchten macht mobil“ um die Organisation der Veranstaltung gekümmert, außerdem sind dabei die St.-Antonius-Bruderschaft und die St.-Brigitta-Schützenbruderschaft. Laut Edgar Lucht, dem Vorsitzenden des Gewerbevereins, können sich die Gäste „auf winterliche Speisen und Produkte“ freuen. Ideal, um noch die letzten Weihnachtsgeschenke zu kaufen – oder um sich selbst eine Freude zu machen. „Es gibt schöne, weihnachtliche Stände“, kündigt Lucht an, etwa mit Floristik, Schmuck, Lederwaren sowie Speisen und Getränken. Viele Mitglieder des Gewerbevereins sind dabei: Sie zeigen, was sie zu bieten haben und werden erneut das Motto „Ich kauf in Krüchten“ mit Leben füllen. Für die Kinder dreht sich ein nostalgisches Karussell.

Wer Weihnachten tanzen will, kann sich den großen Weihnachtsball im Pfarrheim merken. Dort sind Gäste am Samstag, 21. Dezember, ab 20 Uhr willkommen.

(busch-)