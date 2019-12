Polizei : Einbrecher in Dülken und Viersen unterwegs

Bei der Polizei in Viersen wurden am Donnerstag zwei Einbrüche angezeigt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Viersen (RP) Bei der Polizei sind am Donnerstag zwei Wohnungseinbrüche angezeigt worden. Zwischen 6.30 und 18.50 Uhr brachen Unbekannte in ein Reihenhaus an der Sittarder Straße in Viersen ein. Sie öffneten die Terrassentür und stahlen unter anderem ein Laptop.

