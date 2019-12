Don-Bosco-Kinderheim Viersen : Weihnachtsgeschenke für Kinder

Viersen Ob Plüschtier, Puppenwagen oder Regenschirm – auf diese und viele weitere Geschenke können sich die Kinder des Don-Bosco-Kinderheims in Viersen freuen. Möglich gemacht haben das Mitarbeiter der Aldi-Süd-Regionalgesellschaft Mönchengladbach.

Sie hatten der Einrichtung 30 Blanko-Wunschzettel übergeben, diese ausgefüllt zurückerhalten und damit den Weihnachtsbaum am Verwaltungsstandort in Mönchengladbach geschmückt. Die Mitarbeiter suchten sich Wünsche aus und erfüllten sie. Nun nahm Stefanie Heggen, Geschäftsführerin des Don-Bosco-Heims, die liebevoll verpackten Geschenke von den Aldi-Mitarbeiterinnen Isabelle Kückes und Sabine Schmitz in Empfang. „Die Kollegen haben sich mit Begeisterung an der Aktion beteiligt“, sagt Schmitz. „Wir freuen uns, wenn wir den Kindern auf diese Weise einen Wunsch erfüllen können.“ Das Mönchengladbacher Unternehmen „mailflatrate“ hat dieses Jahr auf eine üppige Weihnachtsfeier verzichtet – und stattdessen ebenfalls fürs Kinderheim Don Bosco gespendet. Daneben wurden die Wünsche von mehr als 100 Kindern erfüllt, die von den Teammitgliedern persönlich überbracht wurden. Die stellvertretende Geschäftsführerin Sina Wirths sagte: „Keiner aus unserem Team war vorher in einem Kinderheim und wir fürchteten, dass eine sehr bedrückte Stimmung aufkommen könnte. Doch die Örtlichkeiten vermittelten uns einen sehr herzlichen Eindruck.“ Natürlich seien die einzelnen Schicksale schlimm. „Aber es wird viel für die Kinder getan und versucht, einen normalen Familienalltag darzustellen.“ RP