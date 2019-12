Viersen : Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Laut Polizei achtete die Autofahrerin beim Abbiegen nicht auf die beiden Rad fahrenden Kinder. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Viersen Bei einem Verkehrsunfall auf der Hohlstraße in Viersen sind am Donnerstagmittag zwei Rad fahrende Kinder leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr. Die zehn und elf Jahre alten Kinder waren mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg der Hohlstraße unterwegs, als eine 46-jährige Autofahrerin aus Nettetal von der Straße aus in eine Zufahrt abbog.

