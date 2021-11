Brauchtum in Viersen : Die Narren sind los!

Saissonauftakt der 5. Jahreszeit auf dem Remigiusplatz mit der Tanzgarde Alt Viersen Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Hunderte Menschen haben am Dienstagabend den Karnevalsauftakt in Alt-Viersen und Dülken verfolgt. In Alt-Viersen wurde der Start in die fünfte Jahreszeit am Abend auf dem Remigiusplatz mit Böllerschüssen, Gardetanz und einem Bühnenprogramm gefeiert (auch dabei: das designierte Prinzenpaar Lothar und Regina Beeck).

In Dülken startete die Session um 19.11 Uhr mit dem traditionellen Ritt auf Steckenpferden um die erst kürzlich renovierte Narrenmühle. Und die Dülkener Karnevalisten nahmen Abschied von ihrem Prinzen Marco I., der fast auf den Tag genau zwei Jahre im Amt war.

(mrö/off)