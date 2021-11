Dramatische Stunden auf Hof in Viersen-Süchteln : Prozessbeginn – Einbrecher überfallen Ehepaar

Viersen/MÖNCHENGLADBACH Es müssen dramatische Stunden für das Senioren-Ehepaar gewesen sein: Im März 2020 wird es nachts auf einem abgelegenen Hof in Viersen-Süchteln überfallen. Über fünf Stunden sollen sich drei Täter dort aufgehalten, Haus unde Nebengebäude nach Wertsachen durchsucht haben. Jetzt begann der Prozess.

(eva) Es müssen dramatische Stunden gewesen sein: Im März 2020 wird ein Ehepaar nachts auf einem abgelegenen Hof in Viersen-Süchteln überfallen. Über fünf Stunden sollen sich drei Täter dort aufgehalten sowie Haus unde Nebengebäude nach Wertsachen durchsucht haben. Der demente 90-Jährige soll aufgefordert worden sein, still im Bett liegen zu bleiben, seine 77-jährige Frau soll mit einem Klebeband geknebelt worden sein, als diese schreien wollte. Laut Anklage sollen die drei Männer das Haus mit 50.000 Euro Bargeld verlassen haben.

Der Angeklagte gab vor Gericht an, Bad Kreuznach während des Lockdowns, der in NRW am 22. März begann, nicht verlassen zu haben. Viersen habe er vor seiner U-Haft in Willich ebenfalls nicht gekannt. Eine Sachverständige kann am Donnerstag eine Tertiärübertragung „nicht komplett ausschließen“: Die Übertragung der DNA des Angeklagten auf den Arbeitshandschuh, dann auf eine zweite Person und dann auf den Bademantel der Geschädigten sei möglich.