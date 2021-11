Kunst in Viersen : Designerin eröffnet Mal- und Werkschule in Dülken

Petra Marin in ihrer neuen Malschule. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Die Designerin Petra Marin bietet in der „Farbenwerft“ an der Blauensteinstraße 13 Kurse und Workshops für Kinder und Erwachsene an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Dülken zieht die Kunst an. In den von Hans Wilhelm Janissen sorgfältig restaurierten Häusern in der Innenstadt fühlen sich Künstler wohl. Mit Farif Ismayilov ist in diesem Jahr ein internationaler Künstler an die Börsenstraße gezogen. Jetzt ist mit Petra Marin eine Diplom-Designerin Produktdesign/Grafikdesign an der Blauensteinstraße 13 gefolgt. Dort hat sie die Mal- und Werkschule „Farbenwerft“ eröffnet, zu der zudem ein Designbüro samt Shop gehören.

Die 41-Jährige, die ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart kommt, lange Zeit in Wilhelmshafen gelebt hat und nun seit vier Jahren mit ihrer Familie in Dülken beheimatet ist, hat sich in Sachen Produktdesign einen Namen gemacht. So waren die von Marin entworfenen Leuchten zum Beispiel schon auf Messen in Mailand, Berlin, Frankfurt und Ungarn zu sehen. Zudem war sie Dozentin für Grafik und Design an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven.

Ein beruflicher Wechsel ihres Mannes führte Marin erst nach Krefeld und danach in den Kreis Viersen. „Es war schon lange mein Wunsch, die Kunst und künstlerisches Gestalten für alle Altersgruppen erlebbar zu machen und nicht nur als Dozentin und Produktdesignerin zu arbeiten“, sagt die Designerin.

In ihrer Schule bietet sie in Kursen und Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Malen, Zeichnen, Bauen, Werken, Fotografieren und Digitales an. Vermittelt werden Mal- und Zeichentechniken, außerdem unterschiedliche Werktechniken. Es wird mit Beton, Ton und Holz genauso gearbeitet wie mit Wolle und Wachs. Es gibt Kurse für Großeltern oder Eltern mit Kind sowie Angebote für Erwachsene zusammen mit Kleinkindern.