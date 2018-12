Niederkrüchten: Weihnachtsmarkt rund um die St.- Bartholomäus-Kirche

Der Weihnachtsmarkt an St. Bartholomäus Niederkrüchten beginnt am Samstag. RP-Archivfoto: Busch Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Niederkrüchten Ein Kinderkarussell und 17 Stände werden für zwei Tage aufgebaut. Die Geschäfte bleiben aber geschlossen.

Einer der letzten Weihnachtsmärkte in der Region wird am vierten Adventwochenende in Niederkrüchten veranstaltet. Zentrum ist die katholische Pfarrkirche St. Bartholomäus.

Die Stände öffnen am Samstag, 22. Dezember, um 18 Uhr und laden bis 21 Uhr zum Schauen und Kaufen ein. Um 20 Uhr sind wieder alle Besucher ins Pfarrheim eingeladen. Dort veranstalten die St.- Antonius-Bruderschaft und die St.-Birgitta-Bruderschaft ihren Weihnachtsball. Am Sonntag öffnen die Stände in der Zeit von 11 bis 19 Uhr. Zwischen 16 bis 17 Uhr besucht der Nikolaus den Weihnachtsmarkt. Um 17 Uhr gibt der Gospelchor Joyful Voices ein Konzert in der Pfarrkirche St. Bartholomäus.