Tischtennis: „Wir sollten mit viel Wettkampfpraxis in die Spiele gehen können“

„Wir sollten mit viel Wettkampfpraxis in die Spiele gehen können“

Balazs Hutter peilt mit Süchteln den Klassenerhalt an. Foto: Marco Steinbrenner

Viersen Tischtennis-Regionalligist ASV Süchteln ist nach der Hinserie in einer schwierigen Lage. Neuzugang Balazs Hutter erklärt im Interview, wieso er dennoch optimistisch ist.

Der ASV Sücheln steht erstmals seit dem Wiederaufstieg in die Tischtennis-Regionalliga zum Abschluss der Hinrunde auf einem Abstiegsrang. Als Tabellenneunter muss sich der ASV durchaus Sorgen machen. Der Rückstand zum Relegationsrang (derzeit VfR Fehlheim) beträgt drei Punkte. Rang sieben und damit der sichere Klassenverbleib ist aktuell von der TG Obertshausen besetzt, die vier Punkte Vorsprung auf Süchteln hat. Warum der ASV dennoch fest davon ausgeht, auch in der kommenden Saison in der Regionalliga zu spielen, darüber unsere Redaktion mit ASV-Neuzugang Balazs Hutter.