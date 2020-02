Brüggen : 94 Prozent für Frank Gellen

Die CDU Brüggen hat sich für eine zweite Amtszeit von Bürgermeister Frank Gellen ausgesprochen. Er kündigte wichtige Projekte für Brüggen an, etwa die Feuerwehrgerätehäuser oder die Zukunft des Altenheimes St. Franziskus.

Als zentrale Themen für die Entwicklung der Gemeinde Brüggen nannte er die Sanierung der Gesamtschule Brüggen am Standort Bracht, den Umbau der Borner Straße unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit, die nicht mehr aufzuschiebende Erneuerung von Feuerwehrgerätehäusern in Brüggen und Bracht, damit die Feuerwehr weiterhin ihre Aufgaben erfüllen könne und die noch in diesem Jahr beginnende Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes. Perspektivisch müsse man sich um die Entwicklung der Burg Brüggen und um das Pfarrheim in Born kümmern. Auch das Klimaschutzkonzept gelte es weiterzuentwickeln. Auch wenn der Gemeidnerat sich gegen die Ausrufung eines Klimanotstands entschieden habe, sei Brüggen in diesem Bereich sehr weit. „Wir sollten uns diese Erfolge nicht von anderen wegnehmen lassen“, meinte er.