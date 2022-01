Neuer Service der Gemeinde : Am 15. Februar erste Energieberatung in Brüggen

Am 15. Februar erste Energieberatung in Brüggen

Brüggen Wie Energieberater Michael Berger von der Verbraucherzentrale NRW Privatleuten aus Brüggen und Umgebung beim Sparen helfen will. Wie Sie einen Beratungstermin erhalten.

Die Gemeinde Brüggen bietet in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW ab Februar eine Anbieter-unabhängige Energieberatung. Sie ist findet statt an jedem dritten Dienstag ab 14 Uhr im Monat, nutzen können sie Privatleute aus Brüggen und Umgebung. Michael Berger, Energieberater für die Verbraucherzentrale, steht dann im Brüggener Rathaus zur Verfügung.

Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) und Klimaschutzmanagerin Renate Kirsch freuen sich über dieses neue Beratungsangebot. „Wir haben 40 Beratungsstellen und Stützpunkte in NRW. Die nächsten sind in Mönchengladbach und Willich. Darum sind wir froh, jetzt auch in Brüggen eine Anlaufstelle zu haben“, sagt Linda Sauer, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle der Verbraucherzentrale NRW. „Wir hoffen, dass die Energieberatung von vielen Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen wird“, sagt Renate Kirsch. Sie koordiniert den Beratungsstandort und nimmt die Terminanfragen für die Beratungsgespräche entgegen.